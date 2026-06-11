Google закрывает поддержку блокировщиков рекламы в Chrome

Пользователи соцсетей обратали внимание, что на платформе Github появилась информация о прекращении поддержки блокировщиков рекламы в браузере Google Chrome. Расширения перестанут работать с выходом следующего обновления.

Компания Google перестанет поддерживать платформу Manifest V2 — именно её использовали разработчики для создания расширений, блокирующих рекламу. Изменения в политике браузера начались 9 июня. При этом на аналогах Chrome расширения продолжат работу.

Причинами изменений в Google назвали вопросы безопасности и устаревший код платформы MV2. Судя по всему, в новой версии Manifest V3 разработчики найдут новые способы для блокировки рекламы. При этом расширения останутся доступными для Chrome с обновлением 149.