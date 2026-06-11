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Windows 11 получила крупное обновление с ускорением работы игр

Windows 11 получила крупное обновление с ускорением работы игр
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Компания Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 11. Апдейт под номером KB5094126 уже доступен для пользователей операционной системы.

Главной особенностью обновления стал профиль с низкой задержкой, который ускоряет работу многих элементов ОС. За счёт повышение тактовой частоты процессора меню «Пуск», «Поиск» и «Центр уведомлений» загружаются гораздо быстрее — то же самое касается установленных видеоигр. Новые функции начнут появляться у пользователей постепенно. Обновление также ускорило загрузку приложений из Windows Store.

Вместе с апдейтом в Windows 11 стала доступна возможность одновременного использования аудио для двух устройств через Bluetooth. Кроме того, в ближайших сборках Microsoft добавит функцию, которая позволит удалять разделы в «Пуске».

О будущих видеоиграх:
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