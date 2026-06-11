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Индийская микродрама «Королева бриллиантов» бьёт рекорды по популярности

Индийская микродрама «Королева бриллиантов» бьёт рекорды по популярности
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что сервис вертикальных сериалов Tadka, запущенный индийской стриминговой платформой JioHotstar, приобретает всё большую популярность. Приложение для просмотров микродрам уже набрало более 100 млн пользователей за два месяца.

В JioHotstar заявили, что ежедневное время просмотра на одного зрителя выросло в пять раз с момента запуска сервиса. Бо́льшую часть проектов смотрят люди из крупных городов Индии. Одним из самых популярных проектов стала короткометражная микродрама Queen of Diamonds («Королева бриллиантов»), рассказывающая о девушке, которая прокладывает свой путь в мире люксовых украшений.

На Tadka выходят драмы, которые удобно смотреть на смартфоне из-за вертикального формата. Каждый проект представляет собой короткометражный фильм длительностью около одной минуты. Сейчас в стартовом списке приложения более 100 оригинальных микродрам разных жанров.

О другом популярном фильме:
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