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BetBoom Team начала третью стадию мэйджора с победы, PARIVISION — с поражения

BetBoom Team начала третью стадию мэйджора с победы, PARIVISION — с поражения
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Завершились первые матчи третьей стадии IEM Cologne Major 2026 с участием команд из СНГ. BetBoom Team и PARIVISION стартовали с противоположными результатами.

BetBoom Team одолела The Mongolz со счётом 2:1. Проиграв Dust2 (11:13), команда взяла Mirage (13:6) и решила серию на Ancient (13:11). BetBoom Team прошла в корзину 1-0 и продолжает выступление на мэйджоре без Павла s1ren Оглоблина — его по-прежнему заменяет Даниил d1Ledez Кустов.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
11 июня 2026, четверг. 12:00 МСК
The MongolZ
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

PARIVISION уступила 9z со счётом 1:2. Аргентинский состав разгромил команду на Overpass (13:1), PARIVISION ответила победой на Dust2 (13:8), где Эмиль Nota Москвитин сделал эйс, однако на решающей Inferno проиграла 9:13. PARIVISION опустилась в корзину 0-1.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
11 июня 2026, четверг. 12:00 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 2
9z Team

Соперники обеих команд по следующему раунду станут известны позже. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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