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В Канаде планируют запретить соцсети детям до 16 лет

В Канаде планируют запретить соцсети детям до 16 лет
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Правительство Канады представило новый законопроект, который запрещает детям в возрасте до 16 лет пользоваться соцсетями. Таким образом, власти хотят продолжить тенденцию других стран по ужесточению контроля за доступом несовершеннолетних к онлайн-сервисам.

Если закон примут, то владельцев соцсетей обяжут ограничивать доступ к порталам для людей младше 16 лет. То же самое касается популярных чат-ботов. При этом нейросети будут доступны для детей в ограниченном виде, ведь они уже используются в образовании.

Законопроект также подразумевает создание нового ведомства под названием Канадская комиссия по цифровой безопасности. Они будут следить, чтобы владельцы онлайн-платформ соблюдали законы. Нарушение требований может повлечь за собой штраф в $ 10 млн.

О запрете соцсетей в других странах:
В Индонезии запретили доступ к соцсетям детям младше 16 лет — вслед за Австралией
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