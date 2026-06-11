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Сборы хоррора «Обсессия» превысили 200 млн рублей

Сборы хоррора «Обсессия» превысили 200 млн рублей
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11 июня сборы фильма ужасов «Обсессия» в России превысили 200 млн рублей. Такого результата хоррор добился за три недели с момента выхода — премьера состоялась 21 мая. Лента занимает шестое место в российских чартах, уступая в том числе картинам «Закулисье реальности» и «Майкл».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате сборы хоррора достигли более $ 234 млн. Лента стала успешной по всему миру, собрав более чем в 300 раз больше своего скромного бюджета в $ 750 тыс. Вдобавок фильм ужасов обогнал крупнобюджетный блокбастер «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» на территории США, что крайне редко происходит среди голливудских проектов.

«Обсессия» повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.

Каким получился фильм ужасов «Обсессия»:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
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