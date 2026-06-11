Постеры с героями мистического сериала «Малахит» — старт 12 июня

Онлайн-кинотеатре Okko представил стильные постеры сериала «Малахит». На них показаны герои из предстоящего мистического шоу.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Проект расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену.

«Малахит» стартует уже 12 июня. Главные роли исполнили Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии»), Сергей Чикин («Киберпапа») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»).