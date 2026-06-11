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«Для меня это важно»: Дуэйн Джонсон мечтал о номинации на «Оскар» за «Крушителя»

«Для меня это важно»: Дуэйн Джонсон мечтал о номинации на «Оскар» за «Крушителя»
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Издание Esquire взяло интервью у знаменитого актёра Дуэйна Джонсона («Джуманджи»). Артист рассказал о своём отношении к тому, что он не был наминирован на премию «Оскар»-2026 за главную роль в фильме «Крушитель».

По словам Джонсона, он мечтал получить признание от киноакадемии, но этого не случилось. Актёр признал, что для него важно быть признанным на главной кинонаграде. При этом Джонсон не переживает по этому поводу и рад был вернуться к работе.

Это было бы невероятно — получить номинацию на «Оскар». Я очень быстро понял, что достичь этой вершины — редкость. И это волнующе! Это было бы потрясающе. Я хотел, чтобы это произошло. Однако этого не случилось. Но ни на секунду я не подумал: «О, это неважно». Я всегда считал, что это важно. Однако это зажгло огонь в моём хребте, который звучит так: «Давай вернёмся к работе».

«Крушитель» рассказывает историю бойца ММА Марка Керра, который построил успешную спортивную карьеру в конце 1990-х. Драма повествует о трудностях в жизни мужчины — о его борьбе с зависимостями и сложных отношениях с Доун Стэплс. Вместе с Дуэйном Джонсоном в фильме также сыграли Эмили Блант («Тихое место»), Бас Раттен («Король Квинса») и другие актёры.

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