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Тизер мультфильма Gatto про кота от Pixar — выход в марте 2027 года

Тизер мультфильма Gatto про кота от Pixar — выход в марте 2027 года
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Студия Pixar представила тизер мультфильма Gatto. Анимационная картина выйдет в мировом прокате 5 марта 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Действие проекта будет происходить в итальянском городе Венеция. Лента расскажет о чёрном коте по имени Неро. У него появился большой долг перед местным главарём кошачьей мафии, и теперь ему предстоит выбраться из этой ситуации живым. Положение осложняется, когда кота против его воли приютила уличная художница Майя. Вместе они смогут помочь Неро найти его предназначение в жизни.

Авторами мультфильма выступят создатели мультфильма «Лука» — режиссёр Энрико Касароса и продюсер Андреа Уоррен. Главного героя озвучит звезда «Мстителей» Марк Руффало.

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