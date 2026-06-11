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Авиасимулятор «Ил-2: Корея» выйдет 4 августа — спустя месяц раннего доступа

Авиасимулятор «Ил-2: Корея» выйдет 4 августа — спустя месяц раннего доступа
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Компания 1С Game Studios раскрыла дату полноценного релиза игры «Корея. Серия игр Ил-2» — новой части популярного авиасимулятора. Проект выйдет на платформе Steam 4 августа. Авторы также представили трейлер предстоящего симулятора.

Видео доступно во VK-канале «Серия Ил-2 Штурмовик». Права на видео принадлежат 1С Game Studios.

Таким образом, игра будет доступна в раннем доступе чуть больше месяца — он стартует уже 25 июня. При этом разработчики извинились перед пользователями за длительное ожидание релиза.

Мы понимаем, что необходимость подождать чуть дольше может разочаровать, и искренне благодарим вас за терпение и понимание. Пожалуйста, знайте, что это решение было принято не легкомысленно. Однако мы уверены, что оно позволит нам отполировать основные игровые механики, исправить критические ошибки, улучшить производительность и выпустить более качественную, цельную и приятную игру на старте.

«Ил-2: Корея» представляет собой следующую игру знаменитой серии, которая создана на новом движке и использует обновлённую модель повреждений. Пользователи смогут взять под управление восемь самолётов, среди которых «Ил-10», «Ла-11» и «МиГ-15бис». Модели воссозданы на основе реальных чертежей и фотографий.

Первые впечатления от нового авиасимулятора:
Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков
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Мы уже сыграли в «Ил-2: Корея». Это хардкор, который зацепит даже новичков
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