Team Spirit разгромила NAVI в первом раунде третьей стадии IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Российская Team Spirit одержала победу над Natus Vincere в стартовом матче третьей стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.
На первой карте Dust2 Spirit победила со счётом 13:1. На второй карте, Anubis, российская команда разгромила NAVI со счётом 13:8.
По итогам противостояния Team Spirit прошла в корзину 1-0, а Natus Vincere опустилась в корзину 0-1. Соперники команд по следующему раунду определятся позднее.
Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец. Он завершил серию с рейтингом 1,98 и KD 38-24. На Dust2 его рейтинг составил 2,48.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1,25 млн.