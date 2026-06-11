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Team Spirit разгромила NAVI в первом раунде третьей стадии IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Team Spirit разгромила NAVI в первом раунде третьей стадии IEM Cologne Major 2026 в CS 2
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Российская Team Spirit одержала победу над Natus Vincere в стартовом матче третьей стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2. Встреча завершилась со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
11 июня 2026, четверг. 21:30 МСК
Natus Vincere
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На первой карте Dust2 Spirit победила со счётом 13:1. На второй карте, Anubis, российская команда разгромила NAVI со счётом 13:8.

По итогам противостояния Team Spirit прошла в корзину 1-0, а Natus Vincere опустилась в корзину 0-1. Соперники команд по следующему раунду определятся позднее.

Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец. Он завершил серию с рейтингом 1,98 и KD 38-24. На Dust2 его рейтинг составил 2,48.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1,25 млн.

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