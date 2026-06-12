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Сериал «Бухта вдов» от Apple продлили на второй сезон

Сериал «Бухта вдов» от Apple продлили на второй сезон
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Компания Apple объявила о продлении сериала «Бухта вдов» на второй сезон. Это произошло за пять дней до выхода финала первого сезона шоу, который намечен на 17 июня. У продолжения пока нет даты выхода.

Вместе с продлением сериала Apple также заключила многолетний контракт с Кэти Дипполд, создательницей проекта. Это значит, что женщина продолжит сотрудничать с компанией в ближайшие годы, и, вполне возможно, сделка учитывает создание новых оригинальных сериалов для Apple.

Сериал «Бухта вдов» стартовал 29 апреля на Apple TV и рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами. Шоу получило высокие оценки от зрителей и критиков за мистическую атмосферу и необычный сюжет в духе серии игр Silent Hill и произведений Стивена Кинга.

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