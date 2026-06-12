Стало известно, кто сыграет лидера Серафитов в третьем сезоне «Одних из нас»

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава третьего сезона сериала «Одни из нас». К проекту присоединился Питер Сарсгаард, известный по фильмам «Бэтмен» и «Страна садов».

Артист воплотит на экране Эймона — одного из лидеров секты Серафитов, которая сыграла важную роль в игре The Last of Us 2. Персонажа придумывали специально для сериала, в оригинальном проекте он не появлялся. Ранее сообщалось, что в третьем сезоне сыграют Кириана Краттер («Звёздные войны: Опорная команда») и Мишель Мао («Бриджертоны») — они исполнят роли Льва и Яры соответственно.

Третий сезон «Одних из нас», который продолжит экранизировать игру The Last of Us 2, планируют выпустить в 2027 году. Ранее авторы сериала сообщали, что предстоящие эпизоды сконцентрируются на истории Эбби, которую играет Кейтлин Дивер.