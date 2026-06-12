Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стало известно, кто сыграет лидера Серафитов в третьем сезоне «Одних из нас»

Стало известно, кто сыграет лидера Серафитов в третьем сезоне «Одних из нас»
Комментарии

Издание Deadline сообщило о пополнении актёрского состава третьего сезона сериала «Одни из нас». К проекту присоединился Питер Сарсгаард, известный по фильмам «Бэтмен» и «Страна садов».

Артист воплотит на экране Эймона — одного из лидеров секты Серафитов, которая сыграла важную роль в игре The Last of Us 2. Персонажа придумывали специально для сериала, в оригинальном проекте он не появлялся. Ранее сообщалось, что в третьем сезоне сыграют Кириана Краттер («Звёздные войны: Опорная команда») и Мишель Мао («Бриджертоны») — они исполнят роли Льва и Яры соответственно.

Третий сезон «Одних из нас», который продолжит экранизировать игру The Last of Us 2, планируют выпустить в 2027 году. Ранее авторы сериала сообщали, что предстоящие эпизоды сконцентрируются на истории Эбби, которую играет Кейтлин Дивер.

О другом популярном сериале:
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Сериал разбивает сердце. Обзор третьего сезона «Эйфории»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android