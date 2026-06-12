Приложение «Телеграм» вышло для умных часов

Основатель «Телеграма» Павел Дуров сообщил о выходе мессенджера для умных часов. Приложение уже доступно для гаджетов, поддерживающих операционные системы watchOS и Wear OS.

Сервис позволяет владельцам умных часов просматривать видео и фото в чатах. Кроме того, в приложении можно отвечать на сообщения с помощью текста или голоса. Мессенджер теперь доступен на современных моделях Apple Watch, Galaxy Watch, Pixel Watch, Xiaomi Watch и других гаджетах.

«Телеграм» также получил обновление, с поддержкой Markdown-разметки — это значит, что в мессенджере теперь можно редактировать статьи с помощью разнообразного набора элементов, включая списки и заголовки. Помимо этого, платформа получила улучшение для ИИ-ботов, которые теперь способны использовать таблицы и маркировки в ответах для пользователей.