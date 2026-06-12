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Инсайдеры раскрыли цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A27

Инсайдеры раскрыли цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A27
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Инсайдеры раскрыли стоимость и характеристики предстоящего смартфона Samsung Galaxy A27. По их данным, устройство появится в продаже уже с 22 июня.

Гаджет может получить современный процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 и тройную камеру. Дизайн смартфона практически не будет отличаться от A26, однако его размеры станут немного больше. Ожидается, что устройство получит три расцветки: чёрную, синюю и светло-розовую, а в некоторых регионах появится версия со светло-зелёным оттенком.

Согласно сообщениям инсайдеров, стоимость Samsung Galaxy A27 во Франции за версию на 128 ГБ памяти составит € 369 (около 30 тыс. рублей). Смартфон с 256 ГБ будет продаваться за € 469 (около 39 тыс. рублей). О цене на устройства в других странах станет известно позже. Сама компания Samsung пока официально не раскрывала информацию о Galaxy A27.

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