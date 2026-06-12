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«Худший тип фильмов»: Дженнифер Лопес — об оскароносной драме «Земля кочевников»

«Худший тип фильмов»: Дженнифер Лопес — об оскароносной драме «Земля кочевников»
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На подкасте Бретта Голдстина гостем стала знаменитая актриса Дженнифер Лопес («Давайте потанцуем»). Она рассказала о своём отношении к оскароносной драме «Земля кочевников» от режиссёра Хлои Чжао.

По словам артистки, ей «не зашла» картина. Она заявила, что ей нравятся романтические комедии или триллеры, но ленты с медленным повествованием не способны развлечь её. Лопес отметила, что такое отношение связано лишь с её вкусом — она понимает тех, кто хвалит «Землю кочевников».

Худший тип фильмов. Это не то, зачем я хожу в кино. Мне нравятся мюзиклы, романтические комедии, триллеры. А «Земля кочевников» — это медленное повествование о горе, и в нём нет ничего весёлого. И мне нравятся некоторые фильмы в таком духе, но этот просто не зашёл. Это просто дело вкуса.

«Земля кочевников» вышла в 2020 году. Картина рассказывает о 60-летней женщине Ферн, которая после закрытия завода осталась без работы. Она решила стать кочевником и путешествовать по США на своём фургоне. Лента получила три премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм». За главную роль также удостоили награды актрису Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

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