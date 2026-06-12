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Эпичный трейлер «Одиссеи» Нолана показывают на сеансах «Дня разоблачения» Спилберга

Эпичный трейлер «Одиссеи» Нолана показывают на сеансах «Дня разоблачения» Спилберга
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12 июня состоялась премьера «Дня разоблачения» — новой фантастической картины Стивена Спилберга. Первые зрители сообщили, что на сеансах ленты показывают трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.

Пользователи пишут, что эксклюзивный ролик демонстрируют перед началом картины Спилберга. Зрители хвалят трейлер, называя его лучшим из ранее выпущенных. В Сети отмечают, что ролик получился эпичным и ещё больше подогревает интерес к предстоящей ленте.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Картина стала первой лентой, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

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