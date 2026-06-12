Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самый популярный блогер MrBeast набрал 500 млн подписчиков на YouTube

Самый популярный блогер MrBeast набрал 500 млн подписчиков на YouTube
Комментарии

Самый знаменитый блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон установил новый абсолютный рекорд по популярности. Его YouTube-канал набрал 500 млн подписчиков.

Фото: MrBeast

Заветного результата автор дожидался на трансляции, где в прямом эфире демонстрировал рост подписчиков, параллельно общаясь со зрителями. Теперь MrBeast закрепил статус обладателя самого популярного YouTube-канала в мире.

Джимми Дональдсон завёл свой канал в 2012 году. Изначально он снимал летсплеи по различным играм и обозревал деятельность других блогеров. Со временем MrBeast начал устраивать масштабные челленджи и розыгрыши с большими денежными призами. Одним из крупнейших проектов блогера стало реалити-шоу «Игры Биста», где около 500 участников соревнуются за приз в размере $ 5 млн.

Как самый популярный блогер купил банк:
Самый популярный видеоблогер MrBeast купил банк
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android