Самый популярный блогер MrBeast набрал 500 млн подписчиков на YouTube

Самый знаменитый блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон установил новый абсолютный рекорд по популярности. Его YouTube-канал набрал 500 млн подписчиков.

Фото: MrBeast

Заветного результата автор дожидался на трансляции, где в прямом эфире демонстрировал рост подписчиков, параллельно общаясь со зрителями. Теперь MrBeast закрепил статус обладателя самого популярного YouTube-канала в мире.

Джимми Дональдсон завёл свой канал в 2012 году. Изначально он снимал летсплеи по различным играм и обозревал деятельность других блогеров. Со временем MrBeast начал устраивать масштабные челленджи и розыгрыши с большими денежными призами. Одним из крупнейших проектов блогера стало реалити-шоу «Игры Биста», где около 500 участников соревнуются за приз в размере $ 5 млн.