Продажи ремейка «Готики» достигли 500 тыс. копий за неделю

Компания THQ Nordic рассказала об успехах Gothic 1 Remake — ремейка культовой RPG «Готика». Продажи игры достигли уже 500 тыс. копий на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Фото: THQ Nordic

Такого результата проект добился всего за неделю с момента выхода — релиз состоялся 5 июня. Разработчики также отметили, что пиковый онлайн ремейка достиг около 78 тыс. одновременных игроков в Steam. Авторы поблагодарили фанатов серии и новых пользователей за повышенное внимание к игре.

Полмиллиона Безымянных Героев: продажи Gothic 1 Remake превысили 500 тыс. копий. Команды Alkimia Interactive и THQ Nordic невероятно рады этому успеху и от всей души благодарят всех игроков, которые уже отправились в Колонию, особенно — преданных поклонников серии, поддерживавших Готику на протяжении последних 25 лет. Эта важная веха была бы невозможна без столь увлечённого и сплочённого сообщества.

В ремейке «Готики» разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. Персонажи соблюдают настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.