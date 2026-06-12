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Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга собрал $ 6 млн ещё до премьеры

Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга собрал $ 6 млн ещё до премьеры
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Сегодня, 12 июня, состоялась мировая премьера фильма «День разоблачения» — новой картины легендарного режиссёра Стивена Спилберга. Издание Variety сообщило, что лента собрала $ 6,5 млн на предпоказах.

Аналитики прогнозируют, что проект соберёт $ 35 млн за первые выходные в США. Для фильма, который не связан с какой-либо франшизой, такой результат станет крепким дебютом. Учитывая, что бюджет ленты составляет $ 115 млн, фильму понадобиться заработать более $ 300 млн, чтобы окупиться.

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

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