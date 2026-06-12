Автор «Социальной расплаты» уговаривал Джесси Айзенберга вновь сыграть Марка Цукерберга

Издание Vanity Fair взяло интервью у режиссёра Аарона Соркина («Суд над чикагской семёркой»). Он рассказал, что пытался уговорить Джесси Айзенберга сыграть главную роль в фильме «Социальная расплата» — продолжения популярной ленты «Социальная сеть».

По словам постановщика, он три дня убеждал артиста снова воплотить на экране Марка Цукерберга. Однако Айзенберг отказался. Соркин отметил, что актёр не хотел, чтобы его вновь ассоциировали со знаменитым бизнесменом.

Он просто больше не хотел, чтобы его отождествляли с Марком Цукербергом. Ему не нравится, когда дети подходят к нему в аэропортах с визитными карточками из «Социальной сети», чтобы он их подписал.

«Социальная расплата» выйдет в мировом прокате 9 октября. Картина не будет прямым сиквелом ленты 2010 года от Дэвида Финчера. Новый фильм расскажет о молодом инженере Фрэнсис Хоген, которая вместе с репортёром издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем отправляется в опасное путешествие. Их цель — раскрыть охраняемые секреты социальной сети. В фильме роль Марка Цукерберга исполнил Джереми Стронг («Джентльмены»).