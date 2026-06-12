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Начались съёмки фильма «Бэтмен 2» — первый кадр с площадки

Начались съёмки фильма «Бэтмен 2» — первый кадр с площадки
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Режиссёр Мэтт Ривз объявил о старте производства фильма «Бэтмен 2». Продолжение истории о Тёмном рыцаре начали снимать в Великобритании, съёмки пройдут примерно до осени.

Первый кадр со съёмок «Бэтмена 2»

Первый кадр со съёмок «Бэтмена 2»

Фото: соцсети Мэтта Ривза

События будущей ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. К главной роли вернётся Роберт Паттинсон («Вот это драма!»), вместе с ним в сиквеле также сыграют Себастиан Стэн и Скарлетт Йоханссон: они воплотят прокурора Харви Дента и его жену Гильду Дент. В фильме также появится Пингвин в исполнении Колина Фаррелла, однако с ним будет всего несколько сцен.

Мировая премьера «Бэтмена 2» состоится 1 октября 2027 года — спустя пять лет после выхода первой части.

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