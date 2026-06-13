«Майкл» — самый кассовый музыкальный байопик в истории кино

13 июня мировые сборы фильма «Майкл» превысили $ 912 млн. Картина о Майкле Джексоне официально стала самым кассовым биографическим фильмом о каком-либо музыканте в истории кино.

Ленте удалось обойти «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри, которая собрала в 2018 году около $ 911 млн. В издании Deadline отметили, что важную роль в успехе «Майкла» сыграл мировой релиз — картина вышла в том числе в России, где собрала более $ 10 млн. Недавно лента также добралась и до Японии, что должно помочь картине добрать заветные $ 1 млрд.

Интересно, что в списке самых кассовых биографических фильмов «Майкл» уступает лишь одной картине — «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана. Лента собрала в 2023 году около $ 975 млн и остаётся лидером в общем топе байопиков.