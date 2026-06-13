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«Это было прекрасно». Том Круз похвалил фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга

«Это было прекрасно». Том Круз похвалил фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга
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Американский актёр Том Круз опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый фильму «День разоблачения». Звезда «Миссии невыполнима» посетил сеанс фантастической картины вместе со своими коллегами по прошлым работам Стивена Спилберга: Колином Фарреллом («Особое мнение») и Дакотой Фаннинг («Война миров»).

В своём посте Круз поблагодарил Спилберга за его вклад в кино, похвалил Эмили Блант, с которой снимался в «Грани будущего», и отметил, что всему залу очень понравилась новая работа оскароносного режиссёра.

Нет ничего лучше, чем летний блокбастер Спилберга в переполненном зале с друзьями! Стивен, спасибо за те часы радости, которые ты подарил нам в кино! Для меня было большой честью работать с вами и называть вас своим другом. Поздравляю мою дорогую подругу Эмили и всю группу творцов, создавших этот фильм. Это было прекрасно. Нам всем очень понравился «День разоблачения».

Фото: Соцсети Тома Круза

Фото: Соцсети Тома Круза

«День разоблачения» рассказывает о вторжении инопланетян на Землю, которые уже давно находятся среди нас. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

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