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Илон Маск стал первым триллионером в мире

Илон Маск стал первым триллионером в мире
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12 июня на бирже Nasdaq началась торговля акциями фирмы SpaceX. Во время открытия стоимость акций космической корпорации составили $ 150, из-за чего общая рыночная стоимость организации достигла $ 2,2 трлн.

Учитывая долю в компании её главы Илона Маска, в издании Forbes обновили данные о состоянии бизнесмена. Теперь оно оценивается в гигантские $ 1,1 трлн — это первый долларовый триллионер в истории. Основные сбережения Маска приходятся на стоимость акции в его компаниях: SpaceX, Tesla и X (ранее Twitter).

В Forbes также отметили, что выход SpaceX на биржу Nasdaq стал крупнейшим IPO в мире — $ 75 млрд. Предыдущий рекорд удерживала нефтяная компания Saudi Aramco, которая привлекла $ 29,4 млрд.

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