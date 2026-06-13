Илон Маск стал первым триллионером в мире

12 июня на бирже Nasdaq началась торговля акциями фирмы SpaceX. Во время открытия стоимость акций космической корпорации составили $ 150, из-за чего общая рыночная стоимость организации достигла $ 2,2 трлн.

Учитывая долю в компании её главы Илона Маска, в издании Forbes обновили данные о состоянии бизнесмена. Теперь оно оценивается в гигантские $ 1,1 трлн — это первый долларовый триллионер в истории. Основные сбережения Маска приходятся на стоимость акции в его компаниях: SpaceX, Tesla и X (ранее Twitter).