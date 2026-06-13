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Для Destiny 2 вышел прощальный трейлер «Сквозь годы вместе» — поддержка игры завершена

Для Destiny 2 вышел прощальный трейлер «Сквозь годы вместе» — поддержка игры завершена
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Компания Bungie представила новый ролик, посвящённый Destiny 2. Авторы популярного ММО-шутера выпустили пятиминутное видео с подзаголовком «Сквозь годы вместе». Ролик приурочен к окончанию поддержки игры, которая больше не получит контентных обновлений.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Так, в пятиминутном трейлере авторы показали ключевые моменты сюжета Destiny 2 со дня релиза в 2017 году. В ролик в основном включены внутриигровые кат-сцены с важнейшими эпизодами шутера, включая эпизоды с командором Завалой, которого вплоть до своей смерти озвучивал Ленс Реддик («Джон Уик»).

Финальный патч для Destiny 2 вышел 9 июня — онлайн-игра больше не получит крупных обновлений и дополнений. При этом серверы останутся доступными, а финальный апдейт внёс множество изменений, чтобы пользователи могли и дальше проводить время в проекте.

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