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Riot Games не планирует переводить League of Legends на Unreal Engine

Riot Games не планирует переводить League of Legends на Unreal Engine
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Глава League Studio Андрей Riot Meddler ван Рун заявил, что Riot Games продолжит развивать собственный движок для League of Legends. Поводом для обсуждения стал анонс перехода TFT на Unreal Engine с выходом следующего набора — позже в 2026 году автобаттлер получит отдельный клиент на ПК.

Один из игроков предположил, что League of Legends может пойти тем же путём, однако ван Рун опроверг это.

В League мы продолжим инвестировать в собственный движок, поскольку он адаптирован под MOBA-геймплей и хорошо подходит потребностям игры.

При этом изменения затронут клиент League of Legends — Riot Games планирует перенести его в собственный движок. Подробности о планах по клиенту и других технических обновлениях разработчики раскроют в районе Worlds 2026.

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