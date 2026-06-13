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Фильм «Лило и Стич 2» снимет автор оригинального мультфильма и «Дикого робота»

Фильм «Лило и Стич 2» снимет автор оригинального мультфильма и «Дикого робота»
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Издание The Hollywood Reporter поделилось новыми деталями фильма «Лило и Стич 2» — продолжением недавнего ремейка от студии Disney. Так, за сиквел картины взялся Крис Сандерс, сценарист оригинального мультфильма: в этот раз он не только напишет сценарий, но и выступит режиссёром ленты.

Судя по всему, возвращение Сандерса связано с новым вектором развития франшизы. Будущий фильм «Лило и Стич 2» станет оригинальной историей, а не ремейком второй части мультфильма. Это значит, что герои столкнутся с новыми угрозами, которых не было в оригинальных анимационных картинах.

Ремейк «Лило и Стича» вышел в 2025 году — лента собрала более $ 1 млрд в прокате. Картина адаптировала историю мультфильма 2002 года и рассказывала об одинокой девочке Лило, которая встречает инопланетянина Стича — он оказывается опасным беглецом и продуктом генетических исследований. Съёмки продолжения начнутся уже в этом году, премьера состоится 26 мая 2028 года.

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