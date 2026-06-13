The MongolZ допустила третий камбэк подряд на IEM Cologne Major 2026 в CS 2

The MongolZ продолжает терять крупные преимущества на IEM Cologne Major 2026. В матче с Natus Vincere монгольская команда не смогла закрыть вторую карту со счёта 11:5, позволив сопернику совершить камбэк. Победитель матча решится на Mirage.
Это уже третий подобный случай за мэйджор. Ранее в матче с BetBoom Team The MongolZ вела 11:3, однако позволила сопернику отыграться до 11:13 — BetBoom проиграла лишь последний раунд. В следующем матче с B8 ситуация повторилась: The MongolZ вела 10:2, но украинский состав сравнял счёт и довёл карту до овертайма (12:12). Монгольская команда всё же закрыла карту 16:14, а затем разгромила B8 на Overpass 13:3.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.