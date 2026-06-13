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Выживач Valheim выйдет из раннего доступа 9 сентября — с релизом патча Deep North

Выживач Valheim выйдет из раннего доступа 9 сентября — с релизом патча Deep North
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Студия Iron Gate представила трейлер обновления Deep North для Valheim. Вместе с релизом нового апдейта игра официально выйдет из раннего доступа Steam 9 сентября — в этот же день выживач доберётся до PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Iron Gate. Права на видео принадлежат Iron Gate.

Интересно, что авторы не стали делиться подробностями патча Deep North. Известно, что его события развернутся на крайнем севере, где игроки смогут повстречать снежных троллей и других опасных существ.

Valheim вышла в раннем доступе Steam в февраля 2021 года. За пять лет игра получила четыре крупных обновления и очень высокие отзывы от геймеров. События проекта разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на скандинавской мифологии. Пользователям необходимо исследовать большой открытый мир, сражаться с монстрами, создавать предметы и обустраивать свой быт.

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