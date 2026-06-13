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Natus Vincere победила The MongolZ на мэйджоре в Counter-Strike 2

Natus Vincere победила The MongolZ на мэйджоре в Counter-Strike 2
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Natus Vincere одолела The MongolZ в основной стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Матч закончился со счётом 2:1 — 8:13 на Nuke, 16:13 на Ancient и 13:6 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 12:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 1
The MongolZ

Лучшим игроком серии стал Валерий b1t Ваховский с общим K/D 61-38 и рейтингом 1,31. В том числе благодаря ему команда сумела оформить камбэк на Ancient, где b1t оформил 27 фрага при 17 смертей.

По итогам матча Natus Vincere проходит в сетку 2-1, в то время как The MongolZ падает в сетку 1-2. Следующие матчи для команд пройдут 14 июня.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. 32 команды сражаются за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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