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B8 вылетела с IEM Cologne Major 2026 после поражения от FUT Esports

B8 вылетела с IEM Cologne Major 2026 после поражения от FUT Esports
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B8 Esports проиграла FUT Esports со счётом 1-2 на третьей стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2. Команда Андрея npl Кухарского заняла 15-16-е место на турнире.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 12:00 МСК
B8
Окончен
1 : 2
FUT Esports

Коллектив выиграл первую карту Dust2 (13:10), но уступил на Mirage (9:13) и Ancient (11:13). Поражение стало третьим для B8 на стадии — ранее команда проиграла Team Spirit и The MongolZ.

На турнире B8 сумела запомниться камбэком против GamerLegion на второй стадии, где команда со счёта 3:9 сумела дойти до 13:11.

FUT Esports продолжит борьбу за выход в плей-офф. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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