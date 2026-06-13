B8 вылетела с IEM Cologne Major 2026 после поражения от FUT Esports
Поделиться
B8 Esports проиграла FUT Esports со счётом 1-2 на третьей стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2. Команда Андрея npl Кухарского заняла 15-16-е место на турнире.
CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 12:00 МСК
B8
Окончен
1 : 2
FUT Esports
Коллектив выиграл первую карту Dust2 (13:10), но уступил на Mirage (9:13) и Ancient (11:13). Поражение стало третьим для B8 на стадии — ранее команда проиграла Team Spirit и The MongolZ.
На турнире B8 сумела запомниться камбэком против GamerLegion на второй стадии, где команда со счёта 3:9 сумела дойти до 13:11.
FUT Esports продолжит борьбу за выход в плей-офф. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июня 2026
-
16:00
-
15:26
-
15:17
-
15:09
-
14:52
-
14:19
-
14:12
-
13:53
-
13:49
-
13:15
-
12:50
-
12:28
- 12 июня 2026
-
23:28
-
18:56
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
17:29
-
16:59
-
16:28
-
15:52
-
15:32
-
14:54
-
14:25
-
13:56
-
13:27
-
12:54
-
12:27
-
01:14
- 11 июня 2026
-
23:35
-
20:54
-
20:24
-
19:48
-
19:28
-
19:00