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Эпичные кадры из третьего сезона «Дома дракона» — премьера 22 июня

Эпичные кадры из третьего сезона «Дома дракона» — премьера 22 июня
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Компания HBO поделилась новыми кадрами третьего сезона «Дома дракона». Авторы опубликовали целый набор моментов из первого эпизода продолжения, в котором произойдёт масштабнейшая Битва при Глотке.

В эпизоде сойдутся флоты Триархии и силы Веларионов, а в воздухе сразятся пятеро драконов. После этого расклад сил в мире сериала значительно изменится. В HBO ранее называли дебютный эпизод одним из самых масштабных в истории сериалов.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится 22 июня. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно на HBO. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.

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