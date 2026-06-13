Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак» от ТНТ
Уже 15 июня состоится премьера второго сезона сериала «Второй брак». По сюжету Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Продолжение расскажет о новых сложностях в отношениях «идеальной пары».
Во второй сезон проекта снова войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Финал состоится 25 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 июня
|2-я серия
|15 июня
|3-я серия
|15 июня
|4-я серия
|16 июня
|5-я серия
|16 июня
|6-я серия
|16 июня
|7-я серия
|17 июня
|8-я серия
|17 июня
|9-я серия
|17 июня
|10-я серия
|18 июня
|11-я серия
|18 июня
|12-я серия
|18 июня
|13-я серия
|22 июня
|14-я серия
|22 июня
|15-я серия
|23 июня
|16-я серия
|23 июня
|17-я серия
|24 июня
|18-я серия
|24 июня
|19-я серия
|25 июня
|20-я серия
|25 июня
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