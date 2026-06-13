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Сериал Второй брак, 2-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак» от ТНТ
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Уже 15 июня состоится премьера второго сезона сериала «Второй брак». По сюжету Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Продолжение расскажет о новых сложностях в отношениях «идеальной пары».

Во второй сезон проекта снова войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Финал состоится 25 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 июня
2-я серия15 июня
3-я серия15 июня
4-я серия16 июня
5-я серия16 июня
6-я серия16 июня
7-я серия17 июня
8-я серия17 июня
9-я серия17 июня
10-я серия18 июня
11-я серия18 июня
12-я серия18 июня
13-я серия22 июня
14-я серия22 июня
15-я серия23 июня
16-я серия23 июня
17-я серия24 июня
18-я серия24 июня
19-я серия25 июня
20-я серия25 июня
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