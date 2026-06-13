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Рассел Кроу назвал главную причину успеха фильма «Гладиатор»

Рассел Кроу назвал главную причину успеха фильма «Гладиатор»
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В 2000 году состоялась премьера фильма «Гладиатор» — культового эпоса Ридли Скотта. Лента рассказывала историю отважного генерала Максимуса, который становится рабом и мстит Римской империи. Картина собрала в прокате $ 460 млн и получила пять «Оскаров», став одним из самых успешных пеплумов в истории.

Спустя 26 лет исполнитель главной роли Рассел Кроу поделился своим мнением о фильме. Новозеландский актёр связывает невероятный успех ленты с актуальностью картины для обоих полов — особенно для женщин.

Многие не понимают, что с первой недели проката «Гладиатора» на сеансах всегда было больше женщин, чем мужчин. На первый взгляд кажется, что «Гладиатор» — это фильм для мужчин, но, если бы это был фильм для мужчин, он был бы о мести. Это фильм для женщин, потому что он о возмездии. «Гладиатор» был настолько успешен, потому что у него есть моральная основа. В каком-то смысле мы все хотим быть тем парнем, который остаётся таким сильным, если ты мужчина. А если ты женщина, мы все хотим, чтобы мужчина любил нас именно так.

Ближайшей картиной с Кроу станет комедийный триллер «Ночной бизнес». Лента выйдет в официальный российский прокат уже 25 июня.

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