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«Его стремление к победе выше, чем у всех остальных». Капитан Team Falcons — о s1mple

«Его стремление к победе выше, чем у всех остальных». Капитан Team Falcons — о s1mple
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Капитан Team Falcons Финн karrigan Андерсен высказался о характере Александра s1mple Костылева. Оба игрока провели вместе два турнира в составе FaZe Clan в 2025 году.

По словам Андерсена, поведение s1mple во время тренировок может раздражать тиммейтов, однако причина кроется в его стремлении к победе. Karrigan подчеркнул, что результат зависит от того, какие игроки окажутся рядом с Костылевым.

Если рядом с Сашей есть подходящие игроки, он поможет им стать лучше. Если же рядом с ним игроки, которые не сильны, или они не могут принять ситуацию такой, какая она есть, ему будет очень тяжело в команде. Стремление s1mple к победе очень велико. Он ожидает идеальной игры от всех. Можно ли так выступать всё время? Нет. Поэтому вы будете выслушивать его критику каждый день. Вы просто должны принять это.
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