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Один из лучших игроков Европы в Dota 2 назвал героев для повышения MMR

Один из лучших игроков Европы в Dota 2 назвал героев для повышения MMR
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Игрок из топа европейского лидерборда Dota 2 Марк mangekyou Харламов рассказал, какие герои наиболее эффективны для повышения рейтинга в текущей мете.

По словам Харламова, за последние три месяца он поднимался преимущественно на четырёх героях: Doom, Keeper of the Light, Beastmaster и Lycan.

Это герои, с которыми я в основном поднимался. На мой взгляд, они сейчас одни из лучших героев для повышения рейтинга. Я также собираюсь протестировать Visage — герой выглядит интересно в мете с Drow Ranger.

Выбор отражает тенденции матчмейкинга на высоком уровне: Doom и Beastmaster ценятся за сильную линию и влияние в командных боях, Lycan — за постоянное давление на карту, а Keeper of the Light — за зачистку волн и мобильность.

Напомним, в 2025 году mangekyou первым в истории апнул 17 тыс. MMR, играя всего на трёх героях — Beastmaster, Terrorblade и Night Stalker.

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