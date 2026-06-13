Aurora Gaming разгромила G2 Esports на IEM Cologne Major 2026 в CS 2
Поделиться
Турецкая Aurora Gaming одержала победу над G2 Esports в третьем раунде основного этапа IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:8 на Overpass и 13:7 на Anubis.
CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 15:20 МСК
Aurora Gaming
Окончен
2 : 0
G2 Esports
Лучшим игроком матча стал Али Wicadia Хайдар Ялчин с общим K/D 39-23 и рейтингом 1,55. Победа стала третьей подряд для команды Энжина MAJ3R Купели над G2 в формате best-of-3 — ранее Aurora обыгрывала соперника на ESL Pro League 23 и CCT Finals 5, оба раза со счётом 2:0.
G2 опустилась в корзину 1-2 и рискует не выйти в плей-офф мэйджора, Aurora Gaming же прошла в сетку 2-1. Следующие соперники команд станут известны позднее.
Комментарии
- 13 июня 2026
-
17:22
-
17:19
-
17:07
-
16:57
-
16:43
-
16:00
-
15:26
-
15:17
-
15:09
-
14:52
-
14:19
-
14:12
-
13:53
-
13:49
-
13:15
-
12:50
-
12:28
- 12 июня 2026
-
23:28
-
18:56
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
17:29
-
16:59
-
16:28
-
15:52
-
15:32
-
14:54
-
14:25
-
13:56
-
13:27
-
12:54
-
12:27
-
01:14
- 11 июня 2026
-
23:35