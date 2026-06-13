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Aurora Gaming разгромила G2 Esports на IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Aurora Gaming разгромила G2 Esports на IEM Cologne Major 2026 в CS 2
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Турецкая Aurora Gaming одержала победу над G2 Esports в третьем раунде основного этапа IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:0 — 13:8 на Overpass и 13:7 на Anubis.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 15:20 МСК
Aurora Gaming
Окончен
2 : 0
G2 Esports

Лучшим игроком матча стал Али Wicadia Хайдар Ялчин с общим K/D 39-23 и рейтингом 1,55. Победа стала третьей подряд для команды Энжина MAJ3R Купели над G2 в формате best-of-3 — ранее Aurora обыгрывала соперника на ESL Pro League 23 и CCT Finals 5, оба раза со счётом 2:0.

G2 опустилась в корзину 1-2 и рискует не выйти в плей-офф мэйджора, Aurora Gaming же прошла в сетку 2-1. Следующие соперники команд станут известны позднее.

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