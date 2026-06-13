«На нас давило чуть больше». Dem0n из FUT Esports — о победе над B8 на мэйджоре

Рифлер FUT Esports Дмитрий dem0n Мирошниченко прокомментировал победу над B8 на третьей стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2.

По словам Мирошниченко, команда испытывала дополнительное давление из-за нахождения в корзине 0-2 — поражение означало бы потерю инвайтов на следующий сезон. При этом игрок подчеркнул, что ранее FUT провела равные матчи против Vitality и G2.

Нам просто пока не хватает опыта в матчах с такими командами, но сегодня на нас давило чуть больше, потому что мы в сетке 0-2, и если мы хотя бы не выиграем один матч, то потеряем все инвайты на следующий сезон. Я не думаю, что мы сыграли плохо. Матчи против Vitality и G2 были равными. Мы всё ещё можем выйти в плей-офф и действительно верим в это.

FUT Esports вышла в корзину 1-2 и сохранила шансы на выход в плей-офф. B8 завершила выступление на турнире, заняв 15-16-е место с призовыми $ 20 тыс.