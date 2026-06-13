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«На нас давило чуть больше». Dem0n из FUT Esports — о победе над B8 на мэйджоре

«На нас давило чуть больше». Dem0n из FUT Esports — о победе над B8 на мэйджоре
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Рифлер FUT Esports Дмитрий dem0n Мирошниченко прокомментировал победу над B8 на третьей стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2.

По словам Мирошниченко, команда испытывала дополнительное давление из-за нахождения в корзине 0-2 — поражение означало бы потерю инвайтов на следующий сезон. При этом игрок подчеркнул, что ранее FUT провела равные матчи против Vitality и G2.

Нам просто пока не хватает опыта в матчах с такими командами, но сегодня на нас давило чуть больше, потому что мы в сетке 0-2, и если мы хотя бы не выиграем один матч, то потеряем все инвайты на следующий сезон. Я не думаю, что мы сыграли плохо. Матчи против Vitality и G2 были равными. Мы всё ещё можем выйти в плей-офф и действительно верим в это.

FUT Esports вышла в корзину 1-2 и сохранила шансы на выход в плей-офф. B8 завершила выступление на турнире, заняв 15-16-е место с призовыми $ 20 тыс.

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