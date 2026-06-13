Team Falcons справилась с Monte на мэйджоре по CS 2

Team Falcons одержала победу над Monte в третьем раунде основного этапа IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 13:9 на Inferno, 11:13 на Dust2 и 13:10 на решающем Mirage.
Лучшим игроком матча стал Никола NiKo Ковач — K/D составил 55-45 за три карты. При этом Максим kyousuke Лукин не вышел в положительный K/D (41-45), а капитан Финн karrigan Андерсен завершил серию со статистикой 27-46, однако его рейтинг составил 1,12 благодаря вкладу в раунды.
В следующем раунде Team Falcons сыграет за выход в плей-офф мэйджора. Monte опустилась в корзину 1-2. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.