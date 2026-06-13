«Никаких ожиданий, просто хотим играть». Boombl4 — о задачах на мэйджор

Капитан BetBoom Team Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал OFFSTAGE, что не ставит перед командой минимальных задач на IEM Cologne Major 2026.

По словам Михайлова, завышенные ожидания могут только помешать команде, которая выступает со стенд-ином.

Играем со стенд-ином. Неважно, как хорошо получается, от этого не должно что-то меняться. Выйти в плей-офф для нас будет хорошо. Но если мы вылетим 2-3, я не сильно расстроюсь. Из-за того, что не было никаких ожиданий, считаю, что если они появятся, то это может только помешать нам. Мы просто хотим играть и будем побеждать столько, сколько сможем.

Михайлов также признал, что визовые проблемы влияют на команду, однако изменить ситуацию игроки не могут — остаётся подстраиваться. Напомним, Павел s1ren Оглоблин пропускает весь мэйджор из-за визовых трудностей, его заменяет Даниил d1Ledez Кустов.