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Boombl4 назвал три самые опасные команды на IEM Cologne Major 2026 в CS 2

Boombl4 назвал три самые опасные команды на IEM Cologne Major 2026 в CS 2
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Капитан BetBoom Team Кирилл Boombl4 Михайлов в интервью OFFSTAGE назвал Team Spirit, Vitality и Natus Vincere самыми опасными соперниками на IEM Cologne Major 2026.

По его словам, эти команды демонстрируют сильную структурную игру и обладают огромным опытом.

Team Spirit, Vitality, NAVI — наверное, самые три опасные команды, которые в последнее время показывают хорошую структурную игру и имеют огромный опыт. Они не будут переживать против нас, независимо от того, какие результаты мы показываем.

При этом Михайлов подчеркнул, что на турнире нет лёгких соперников — каждая команда способна навязать борьбу в конкретном матче.

BetBoom Team идёт со счётом 2-0 на третьей стадии мэйджора — за выход в плей-офф российская команда сыграет против FURIA, матч начнётся 13 июня в 20:30 мск.

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