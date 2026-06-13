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Nix подал в суд на блогера Морфа — каналу грозило удаление из-за страйков

Nix подал в суд на блогера Морфа — каналу грозило удаление из-за страйков
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Стример Александр Nix Левин подал судебный иск против YouTube-блогера Степана Morf. Ранее Левин, Тимур TpaBoMaH Хафизов и UmN1k отправили на канал Морфа жалобы на нарушение авторских прав — три страйка по правилам YouTube могут привести к удалению канала.

Поводом для страйка от Nix стал ролик Морфа с фрагментами из BetBoom Streamers Battle, где Левин жёстко высказывался об Алексее Solo Березине. Morf оспаривает претензии и ссылается на добросовестное использование контента в рамках новостного обзора. По его словам, после страйка он предложил Nix отозвать жалобу и вырезать спорные фрагменты, однако вместо этого Левин подал иск.

Мorf очень много лет очернял меня, искажал факты. Я снёс ему одно видео, где он супержёстко перешёл грань. Я полностью считаю себя правым.

UmN1k в ответном ролике утверждает, что первым страйки отправлял сам Morf — якобы 4 марта, после чего 10 марта пришла ответная жалоба. Morf называет ситуацию «сговором с целью абуза системы защиты авторских прав».

Страйк Nix снят с канала до вынесения судебного решения, удаление канала отменено. Ролик, ставший предметом спора, остаётся удалённым. Окончательное решение по каналу примет администрация YouTube.

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