Maelstorm раскритиковал Nix и Травомана за страйки на канал Морфа

Комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов высказался о конфликте между стримером Александром Nix Левиным и блогером Морфом. Ранее Nix подал на Морфа в суд, а совместные страйки от Левина, Тимура TpaBoMaH Хафизова и UmN1k едва не привели к удалению канала.

Кузьминов раскритиковал действия всех сторон конфликта, но основной акцент сделал на использовании страйков за авторские права как инструмента цензуры. По его мнению, жалобы подаются не из-за реального нарушения прав, а с целью заблокировать неугодный контент.

Почему все жалобы за авторские права? Ответ прост — потому что так проще заткнуть рот. Неважно, что обвинения липовые, когда обвиняешь ты. Вам реально мало блокировок и банов сегодня? Сколько останется контентмейкеров, если на каждое неугодное мнение полетит страйк?

Maelstorm также отметил, что аудитория Nix и Травомана в десятки раз превышает аудиторию Морфа, и призвал стримеров отозвать страйки и иски, решая конфликт в медийном поле. При этом Кузьминов признал, что Morf тоже отправлял страйки UmN1k и допускал фактические ошибки в своих роликах.