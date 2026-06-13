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Офлейнер Virtus.pro SabeRLight- достиг 17 тыс. MMR в Dota 2

Офлейнер Virtus.pro SabeRLight- достиг 17 тыс. MMR в Dota 2
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Офлейнер Virtus.pro Йонас SabeRLight- Волек набрал 17 тыс. MMR в Dota 2.

Об этом он сообщил в соцсетях, приложив скриншот с винстриком в пять матчей. Волек скрыл героев, на которых играл в последних матчах.

Сохраняю стратегии перед The International 2026.

Фото: SabeRLight-

Ближайшие официальные матчи Virtus.pro проведёт в рамках отборочных на The International 2026 — квалификации стартуют 21 июня. Команда не получила прямое приглашение на турнир и будет бороться за одно из четырёх мест от объединённого европейского региона. Также коллектив получил приглашение на Esports World Cup 2026 по Dota 2, который пройдёт с 7 по 19 июля в Париже.

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