Офлейнер Virtus.pro SabeRLight- достиг 17 тыс. MMR в Dota 2
Офлейнер Virtus.pro Йонас SabeRLight- Волек набрал 17 тыс. MMR в Dota 2.
Об этом он сообщил в соцсетях, приложив скриншот с винстриком в пять матчей. Волек скрыл героев, на которых играл в последних матчах.
Сохраняю стратегии перед The International 2026.
Фото: SabeRLight-
Ближайшие официальные матчи Virtus.pro проведёт в рамках отборочных на The International 2026 — квалификации стартуют 21 июня. Команда не получила прямое приглашение на турнир и будет бороться за одно из четырёх мест от объединённого европейского региона. Также коллектив получил приглашение на Esports World Cup 2026 по Dota 2, который пройдёт с 7 по 19 июля в Париже.
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