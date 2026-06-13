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Российская PARIVISION вылетела с IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2

Российская PARIVISION вылетела с IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2
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PARIVISION проиграла Legacy со счётом 0:2 и покинула IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2. Обе карты ушли в овертаймы: 12:16 на Inferno и 13:16 на Dust2, где команда упустила преимущество со счёта 10:5.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 18:45 МСК
PARIVISION
Окончен
0 : 2
Legacy

Лучшим игроком матча в составе PARIVISION стал Джами Jame Али — 34-27 за серию. Несмотря на это, команда завершила третью стадию без единой победы — со статистикой 0-3. Аналогичная ситуация сложилась на предыдущем StarLadder Budapest Major, где PARIVISION также вылетела с основной стадии со счётом 0-3.

Legacy, в свою очередь, проходит в сетку 1-2 и продолжит борьбу за выход в плей-офф. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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