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FURIA прошла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 после победы над BetBoom Team

FURIA прошла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 после победы над BetBoom Team
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Бразильский коллектив FURIA стал первым участником плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2. В матче команда Данила molodoy Голубенко обыграла российскую BetBoom Team со счётом 2:0.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 20:40 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
FURIA

Встреча прошла на картах Overpass (13:6) и Dust2 (13:5). Самым результативным игроком серии стал Марекс YEKINDAR Галинскис, завершивший поединок со статистикой 39-24 и рейтингом 1,61.

Для FURIA это уже третий выход в плей-офф мэйджора подряд: ранее состав попадал в топ-8 на турнирах в Остине и Будапеште. Единственным неудачным чемпионатом серии за последний год для организации стал Perfect World Shanghai Major, где команда не смогла преодолеть основной этап.

В свою очередь BetBoom Team сохраняет шансы на проход дальше — теперь команде предстоит сыграть в корзине со статистикой 2-1.

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