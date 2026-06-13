FURIA прошла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 после победы над BetBoom Team

Бразильский коллектив FURIA стал первым участником плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS 2. В матче команда Данила molodoy Голубенко обыграла российскую BetBoom Team со счётом 2:0.

Встреча прошла на картах Overpass (13:6) и Dust2 (13:5). Самым результативным игроком серии стал Марекс YEKINDAR Галинскис, завершивший поединок со статистикой 39-24 и рейтингом 1,61.

Для FURIA это уже третий выход в плей-офф мэйджора подряд: ранее состав попадал в топ-8 на турнирах в Остине и Будапеште. Единственным неудачным чемпионатом серии за последний год для организации стал Perfect World Shanghai Major, где команда не смогла преодолеть основной этап.

В свою очередь BetBoom Team сохраняет шансы на проход дальше — теперь команде предстоит сыграть в корзине со статистикой 2-1.