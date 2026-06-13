«Речь не о критике, а о манипуляции». Nix высказался о конфликте с Морфом

Стример Александр Nix Левин изложил свою позицию в конфликте с YouTube-блогером Морфом. По словам Левина, причина страйка — не обида на критику, а многолетнее искажение фактов и использование фрагментов его стримов.

Nix заявил, что Morf на протяжении нескольких лет вырывал из контекста его фразы, поверхностно разбирался в ситуациях и подавал информацию в выгодном для себя ключе. Страйк был отправлен за использование фрагментов вебкамеры со стримов, что Левин считает нарушением авторских прав.

Я не искал никаких лазеек или брешей в правилах YouTube. Морф уже не в первый раз берёт фрагменты вебкамеры с моего стрима, и я указал YouTube на это, приложив запись. Если бы я руководствовался желанием «уничтожить» — я бы отправил страйки на все ролики, в которых фигурировали отрывки с моего стрима. Без какой-либо коалиции канал был бы забанен, подумайте об этом.

Левин также отметил, что Morf сам отправлял аналогичный страйк UmN1k несколько месяцев назад, а сейчас пытается представить себя жертвой. Стример добавил, что больше не планирует подробно комментировать ситуацию.