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Team Spirit прошла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2

Team Spirit прошла в плей-офф IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2
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Российская Team Spirit сумела одолеть 9z Team в матче за выход на плей-офф на Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась со счётом 2:1 — 12:16 на Overpass, 16:13 на Mirage и 16:14 на Dust2.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 3
13 июня 2026, суббота. 21:55 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
9z Team

Лучшим игроком этой непростой серии стал Данил donk Крышковец с общим K/D 77 фрагов при 59 смертях и рейтингом 1,43. Снайпер Дмитрий sh1ro Соколов также показал отличную игру — 71 фраг и рейтинг 1,22.

Team Spirit прошла в плей-офф без поражений. Для российской команды это уже 4-й раз, когда она проходит швейцарку с результатом 3:0 на мэйджорах. 9z Team, в свою очередь, падает в сетку 2-1 и продолжить свой путь на турнире.

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