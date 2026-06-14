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Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97» — премьера 1 июля

Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97» — премьера 1 июля
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Компания Marvel представила новый трейлер второго сезона мультсериала «Люди Икс ’97». Продолжение супергеройского шоу стартует на стриминговом сервисе Disney+ уже 1 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Второй сезон расскажет о возвращении злого мутанта Апокалипсиса. Команде героев предстоит не только победить злодея, но и вернуться назад в 1990-е годы, ведь они разбросаны по разным временным периодам.

Мультсериал «Люди Икс ’97» стартовал весной 2024 года — это продолжение оригинального проекта Marvel, выходившего в 1990-х. Главными героями сиквела вновь выступает команда мутантов под названием Люди Икс во главе с Магнето, который пришёл на помощь супергероям после смерти Профессора Икс.

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